رياضة | مدرب بلجيكي يقترب من خلافة سوموديكا في الشباب السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب بلجيكي يقترب من خلافة سوموديكا في الشباب السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب من التعاقد مع المدرب البلجيكي إيفان ليكو، لتولي مهمة تدريب الفريق خلفًا للروماني ماريوس سوموديكا.

ورحل سوموديكا عن تدريب الشباب عقب نهاية الموسم، بسبب فشله في التأهل لدوري أبطال آسيا بعد احتلاله المركز الخامس بالبطولة.

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وأشارت تقارير بلجيكية إلى أن الشباب قدم عرضًا رسميا للمدرب إيفان ليكو المدير الفني لنادي كلوب بروج البلجيكي، لتتعاقد معه بداية من الموسم القادم.



