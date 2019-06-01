رياضة | ريال مدريد يضع الرتوش الأخيرة حول إتمام صفقة هازارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يضع الرتوش الأخيرة حول إتمام صفقة هازارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجهز نادي ريال مدريد الإسباني كل شيء لدخول سوق الانتقالات الصيفي بطريقه ملكيه، ولكن هازارد سيصل لريال مدريد بعد التوقف الدولي.

وأفادت صحيفة "HLN" البلجيكية، أن البيان الرسمي المكتوب عليه اسم ايدن هازارد بشعار ريال مدريد المُكبر بالفعل جاهز في موقع ريال مدريد الرسمي وينتظر الوقت المناسب للنشر، ريال مدريد وتشيلسي توصلوا لإتفاق على إنتقال إيدن هازارد الذي سيوقع مع النادي لخمس مواسم.

التقديم والفحص الطبي والتفاصيل هما فقط ما تبقى إتمامهم ولكن الإفصاح عنهم يجب أن يكون بعد التوقف الدولي يوم 12 يونيو.

وهناك طياره خاصه جاهزه لنقل هازارد للعاصمه الاسبانية، من أجل الفحص الطبي في أقرب وقت ممكن، الاسبوع الماضي شوهد اللاعب في اسبانيا حسب مصادر اسبانيه تمامًا كما حدث مع كورتوا.

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ريال مدريد أرسل عرضه الأخير بزياده كبرى إقتربت من مطلب تشيلسي وهو 130 مليون يورو ومن لندن هازارد كان مُتحمس ولديه رغبه كبيره في الانضمام لمعسكر المنتخب البلجيكي كجلاكتيكو لريال مدريد ولكن الان عليه الانتظار حتى إنتهاء التوقف الدولي كما أكد البلجيكي رغبته الكبرى في باكو.

مفاوضات هازارد الشخصيه كانت موجوده مع ريال مدريد لبعض الوقت، وسيتم توضيح التفاصيل الدقيقه للاتفاقيه بما في ذلك مدة العقد والشرط الجزائي بعد الاتفاق بين الأندية.

ريال مدريد سيتعاقد مع أغلى لاعب له على الإطلاق بسعر أكثر من 115 مليون يورو، وينبغي أن يكون الأعلى أجرًا في صفوف الفريق بأكثر من 15 مليون يورو في السنه وبذلك سيتقاضى أكثر من 500 ألف يورو في الأسبوع ، وبذلك يُضاعف ما كان يكسبه في تشيلسي.

لكن الراتب لم يكن رغبة البلجيكي الأولى، حيث أن رغبته الكبرى كانت إستكمال حلم طفولته وهو العمل قريباً مع مثله الاعلى زين الدين زيدان.