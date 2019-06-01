اونلاين | جوول الترجي.. مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر يلا شوت رابط يوتيوب مباراة الترجي zamalek كورة لايف رابط مباشر الاان

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تابع الأن لايف الشوط الأول بث مباشر الوداد والترجي يلا شوت رابط مشاهدة مباراة الترجي والوداد نهائي أفريقيا Yalla shoot الترجي والوداد مباشر كورة ستار تابع لايف بدون تقطيع، نفذت تذاكر مباراة الوداد والترجي اليوم في ملعب رادس قبل ساعات، حيث توافدت أعداد كبيرة من مشجعي الفريق التونسي لشراء التذاكر بأكبر من المطروح، وستدخل جماهير الترجي رافعة شعار “الفوز ولا غيره” لتحقيق اللقب الأفريقي الثاني على التوالي في سابقة تاريخية لفريق أفريقي في أقل من 7 أشهر.

مشاهدة مباراة الوداد المغربي والترجي بث مباشر يلا شوت .. نزل لاعبو الترجي والوداد إلى ملعب رادس لإجراء عمليات الأحماء قبل بداية مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا مباراة العودة “الإياب” بين الفريقين بعد لحظات، وبالأسفل تجدون بث مباشر بدون تقطيع لمشاهدة اللقاء.

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مباراة الوداد والترجي بث مباشر يلا شوت kora live الترجي والوداد مباشر مشاهدة الترجي والوداد نهائي أفريقيا اونلاين بدون تقطيع، لا تزال تشكيلة مباراة الترجي والوداد مجهولة لدى الكثيرون بعد عدة غيابات ضربت صفوف الفريقين سواء للإيقاف أو الإصابة المفاجئة، في الوقت ذاته، واصلت جماهير الترجي الغفيرة قبل 6 ساعات على بداية المباراة التوافد على ملعب رادس الأوليمبي، مستجيبة لنداء وزارة الداخلية التي طلبت منهم الحضور المبكر لملعب اللقاء لتسهيل عملية التفتيش الأمني وتسهيل الدخول للملعب دون زحام وتفادي المشاكل.

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رابط يلا شوت الترجي والوداد اليضاوي المغربي بث مباشر بدون تقطيع bein sport مشاهدة الترجي والوداد بث مباشر بدون تقطيع والقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتشهد الساعة 23:00 بتوقيت القاهرة بداية اللقاء الذي يعلق على أحداثه على القناة الصوتية الأولى عصام الشوالي، وسنواصل معكم متابعتنا بالتحديث المستمر لروابط البث المباشر على مدار ساعتين منذ انطلاقة اللقاء إضافة روابط بث مباشر مباراة الترجي والوداد يلا شوت بمجرد توقفها من مصادرها.

أضفنا لكم فيديو صوت وصورة سريع مشاهدة مباراة الترجي والوداد المغربي بدون تقطيع، وإذا حدث أي توقف مفاجئ أثناء المشاهدة، بالضغط هنــــــــــــــــــا يمكنكم معاودة البث مرة أخرى.

تشكيلة الترجي الرسمية لمواجهة الوداد .. رامي الحريدي حارس العرين، سامح الدبرالي، ايمن بن محمد، محمد اليعقوبي، خليل شمام بالدفاع ، وفي المنتصف فرانك كوم، كواليبالي، سعد بكير، أنيس البدري، وفي الهجوم الخنيسي والبلايلي كما كان متوقعاً.

جاءت تشكيلة الوداد الرسمية أمام الترجي كالتالي: التاكتاوتي حراسة المرمى، والرباعي عبد نوصير، أيوب العملود، محمد الناهيري، إبراهيما كومارا في الخط الخلفي للوداد، وفي وسط الميدان جبران، السعيدي، وليد الكرتي، بديع أووك، وفي المقدمة الحسوني والحداد.

الوداد يهاجم خارج الديار بقمة لتسجيل هدف التقدم الذي يساوي وزنه ذهباً في حال انتهت المباراة بفوز الفريق المغربي، وتشير نتيجة مباراة الوداد والترجي الآن إل التعادل السلبي.