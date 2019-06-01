انت الان تتابع تفاصيل خبر مدريد تستضيف نهائي أبطال أوروبا للمرة الخامسة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 1 يونيو 2019 12:48 صباحاً - نالت العاصمة الإسبانية مدريد شرف استضافة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي ستجمع السبت الثنائي الإنجليزي ليفربول وتوتنهام للمرة الخامسة في التاريخ.

وسبق لمدريد أن استضافت نهائي أبطال أوروبا الذي أقيم على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" عام 1957 بين فريقي ريال مدريد وفيورنتينا الإيطالي، وانتهى بفوز الملكي بثنائية نظيفة.

وأقيم نهائي أبطال أوروبا على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" للمرة الثانية في عام 1969 بين فريقي ميلان الإيطالي وأياكس امستردام الهولندي؛ حيث انتهى بفوز الأول بأربعة أهداف لهدف.

وللمرة الثالثة في التاريخ احتضن ملعب "سانتياغو بيرنابيو" النهائي القاري عام 1980 الذي جمع بين فريقي نوتنغهام فورست الإنجليزي و هامبورغ الألماني، وانتهى وقتها بفوز الأول بهدف نظيف.

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وأقيم النهائي القاري للمرة الرابعة على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" عام 2010، في المباراة التي جمعت بين فريقي إنتر ميلان الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني، التي انتهت بفوز الأول بهدفين دون رد.

وسيقام نهائي نسخة عام 2019 بالعاصمة الإسبانية مدريد لكن ليس بملعب "سانتياغو بيرنابيو" كما جرت العادة؛ حيث سيتم إقامته على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل فريق أتلتيتكو مدريد.

بذلك دخل ملعب "واندا ميتروبوليتانو" التاريخ الأوروبي من أوسع أبوابه لاحتضانه نهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في التاريخ.

ويتسع الملعب لحضور 67 ألف متفرج، وبني على مساحة تقدر بـ88 ألفاً و150 متراً مربعاً، وذلك بعدما تم هدم الملعب، والبدء في إعادة بنائه عام 2011، واستمرت الأعمال الإنشائية 6 سنوات كاملة انتهت عام 2017.

ووصلت تكلفة إعادة بناء الملعب إلى ما يقارب 300 مليون يورو، ويتميز بتصميم رائع، واستضاف منذ تجديده أكثر من مباراة هامة أبرزها ديربي مدريد بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد.