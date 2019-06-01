الامارات | الظفرة يطلب 30 مليون درهم للتخلي عن باوزير

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يطلب 30 مليون درهم للتخلي عن باوزير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأت شركة كرة القدم بنادي الظفرة الشارع الرياضي بإعلانها تحديد مبلغ 30 مليون درهم مقابل بيع لاعب الفريق خالد باوزير، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك دون أن توضح بصورة رسمية ما إذا كان هنالك أي نادٍ تقدم بطلب للحصول على خدمات اللاعب.

وقالت الشركة في بيان عبر حسابها في «تويتر»: بعد أن برز بشكل لافت في الموسم الماضي، لاعب الفريق الأول خالد باوزير أصبح مطمعاً لبعض أندية دوري الخليج العربي، الظفرة‬⁩ يحدد مبلغ 30 مليون درهم للاستغناء عن اللاعب.

وظهر باوزير مع الظفرة منذ انتقاله قادماً من الوحدة في 27 مباراة، سجل خلالها خمسة أهداف فقط، ويرتبط اللاعب بعقد مع الظفرة ينتهي في عام 2021.