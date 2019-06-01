هل يكرر الزمالك إنجاز التتويج بالدورى عقب حصد اللقب الأفريقى؟

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعاد الزمالك أمجاد الألقاب القارية من جديد، وتمكن فريق الكرة بالنادى من حصد لقب الكونفيدرالية الأفريقية نسخة 2019 على حساب نهضة بركان المغربى بركلات الترجيح فى الدور النهائى للمسابقة.

وحقق الزمالك أول لقب قارى له منذ 16 عاماً، منذ تحقيق السوبر الأفريقى 2003 على حساب الوداد البيضاوى المغربى، وتمكن من الظفر بلقب الكونفيدرالية للمرة الأولى فى تاريخه، وللمرة الثانية فى تاريخ أندية مصر بعد تحقيق الأهلى لها فى نسخة 2014.

الزمالك مازال يصارع الأهلى على لقب الدورى المصرى الممتاز فى الموسم الجارى، حيث يسعى أبناء ميت عقبة للانتصار فى المباريات الأربع المتبقية لهم فى عمر المسابقة من أجل معانقة الدرع الغائبة عن أحضان ميت عقبة منذ موسم 2014- 2015، حيث يحتل المركز الثالث بـ٦٧ نقطة من ٣٠ مباراة بفارق ٧ نقاط عن الأهلى الذى خاض 32 مباراة فى المسابقة.

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الزمالك سبق له أن حقق لقب الدورى الممتاز عقب معانقته لبطولات الأندية الأفريقية وذلك فى مرتين سابقتين، ويسعى خلال الموسم الجارى لتكرار هذا السيناريو للمرة الثالثة.

ونجح فريق الكرة بنادى الزمالك من التتويج بالدورى الممتاز موسم 2002- 2003 فى سيناريو دراماتيكى بالفوز على الإسماعيلى فى المباراة الختامية وتقديم إنبى هدية له بالانتصار على الأهلى، حيث كان الفريق الأبيض متوجاً بلقب دورى أبطال أفريقيا قبلها وبالتحديد فى ديسمبر من عام 2002 على حساب الرجاء البيضاوى المغربى بهدف شهير لتامر عبدالحميد.

كما حقق الزمالك لقب الدورى الممتاز موسم 2000- 2001 عن جدارة واستحقاق عقب ظفره بكأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس نسخة 2000 على حساب كانون ياوندى الكاميرونى بعدما فاز بالقاهرة برباعية وخسر فى الإياب بالكاميرون بهدفين نظيفين.

ترى هل سيتمكن الزمالك من معاودة سيناريو 2000 و2002 خلال النسخة الجارية من عمر الدورى المصرى، أم سيعجز الفريق عن تحقيق الدرع بعد التتويج الأفريقى مثلما حدث بعد ظفره بألقاب دورى الأبطال 1984 و1986 و1993 و1996؟

بقى أن نذكر أن الزمالك بات ينفرد بالمركز الثانى من حيث التتويج بالألقاب الأفريقية على المستوى القارى برصيد 11 لقباً قارياً بعد الأهلى صاحب الـ 20 لقباً.