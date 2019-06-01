شكرا لقرائتكم خبر عن «جلال» يقود سفينة الزمالك فى الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت الساعات الماضية أجواء ساخنة داخل أروقة نادى الزمالك بعد السقوط في فخ التعادل مع فريق الإنتاج الحربى بنتيجة 1/1، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 31 لبطولة الدورى الممتاز، ووصوله إلى 67 نقطة، حيث تتبقى له 4 مباريات في منافسات البطولة المحلية.

وعقب التعادل مع فريق الإنتاج، أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، تعيين خالد جلال مديرًا فنيًا للفريق الكروى الأول، خلفًا للسويسرى كريستيان جروس، بعد انتهاء عقده مع القلعة البيضاء وعدم تجديده.

وعلمت «المصرى اليوم» أن خالد جلال بدأ في تشكيل الجهاز المعاون له، الذي يضم حتى الآن كلًا من: (نبيل محمود، أمير عزمى وأيمن طاهر مدربًا للحراس)، بالإضافة إلى التركى «أمرى» مدربًا للأحمال، فيما يتولى خالد متولى تدريب الحراس مؤقتًا لحين انتهاء طاهر، مدرب الحراس الحالى لفريق الاتحاد السكندرى من مواجهة سموحة، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في منافسات الجولة الـ 34 من بطولة الدورى الممتاز.

وقاد خالد جلال تدريبات الفريق، حيث خاض اللاعبون الذين شاركوا في مواجهة الإنتاج الحربى تدريبات استشفائية، وبدأ المران بعقد المدير الفنى الجديد جلسة مع اللاعبين، مؤكدًا أنهم في مرحلة مهمة للغاية من أجل تحقيق الفوز في المباريات المتبقية للفوز ببطولة الدورى الممتاز، كما شدد على أهمية استغلال الفوز بالكونفيدرالية لزيادة الثقة لدى اللاعبين.

وأكد «جلال» في جلسته مع اللاعبين أنه يعلم إمكانيات جميع اللاعبين المتواجدين، ولاسيما أنه قام بتدريبهم في الموسم الماضى، مشيرًا إلى أنه سوف يمنح كل اللاعبين فرصة في المباريات المقبلة.

في نفس السياق، يسود اتجاه داخل الجهاز الفنى بقيادة خالد جلال إلى إراحة الثنائى محمد إبراهيم وإبراهيم حسن في المباريات المقبلة، نظرا لهبوط مستواهما بسبب انخفاض اللياقة البدنية بسبب ضغط المباريات، حيث يعانى الثنائى من إجهاد شديد، كما اقترب الثلاثى محمد حسن وأيمن حفنى ومحمد عنتر من المشاركة في المباريات القادمة.

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وعانى الثلاثى من عدم الحصول على فرصة مع السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، خلال فترة توليه منذ بداية الموسم، حيث لم يشارك اللاعبون على الإطلاق سوى دقائق معدودة مع القلعة البيضاء.

كان خالد جلال خلال فترة توليه المسؤولية الفنية في الولاية الأولى يعتمد على حفنى وعنتر في التشكيلة الأساسية لفريق الأبيض، ونجح في اقتناص بطولة الكأس، كما حقق الفوز على غريمه التقليدى الأهلى في بطولة الدورى.

من جانبه، قرر رئيس نادى الزمالك معاقبة لاعبى الفريق الأول لكرة القدم وعدم صرف مكافآت الفوز بالكونفيدرالية.

من جانبه، أكد خالد جلال المدير الفنى الجديد، أنه يعى تماما أهمية المرحلة المقبلة للمارد الأبيض، وتمنى أن يكون التوفيق حليفه لقيادة الفريق للفوز ببطولة الدورى.

وقال جلال في تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» إن الفريق سيقاتل على درع الدورى وإن الفوز بها في يد اللاعبين والجهاز الفنى إذا فزنا بجميع المباريات بغض النظر عن نتائج المنافسين.

واعتبر جلال أن مواجهة حرس الحدود المقبلة ستكون نقطة البداية والانطلاق للزحف نحو الصدارة، مؤكدا أن ظروف توقف بطولة الدورى فرصة رائعة للمارد الأبيض لاستعادة توازنه وحصول اللاعبين على الاستشفاء التام بعد فترة عصيبة من ضغط المباريات.

ووعد جلال جماهير الزمالك ومجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور بالفوز بدرع الدورى الممتاز هذا الموسم، فضلا عن المنافسة على لقبى كأس مصر والسوبر الأفريقى، موجها شكره لرئيس النادى على ثقته ومنحه الصلاحيات الفنية الكاملة لقيادة الفريق في هذا الوقت الصعب.