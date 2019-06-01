شكرا لقرائتكم خبر عن من يفوز بـ«كأس الأبطال»؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب «واندا ميتروبوليتانو»، معقل نادى أتلتيكو مدريد الإسبانى، وذلك فى التاسعة مساءً، لمتابعة مباراة من العيار الثقيل تجمع عملاقى إنجلترا ليفربول وتوتنهام، ضمن منافسات نهائى بطولة دورى أبطال أوروبا.

يدخل ليفربول اللقاء بعدما وصل إلى النهائى بعد ريمونتادا تاريخية أمام برشلونة حيث خسر الريدز فى مباراة نصف نهائى دورى الأبطال من البارسا بنتيجة ٠/٣، وفى مباراة الإياب عاد الريدز من بعيد وتمكنوا من تسجيل أربعة أهداف نظيفة فى مباراة دراماتيكية.

تعد هذه المشاركة التاسعة لليفربول فى مباراة نهائية فى دورى الأبطال، وهو أكثر فريق إنجليزى حصد اللقب برصيد 5 مرات رغم خسارته فى آخر نهائيين.

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ويستعد الدولى المصرى، محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول، لقيادة فريقه لتحقيق أول لقب أوروبى له مع الريدز بعد أن فشل فى تحقيق اللقب الموسم السابق أمام ريال مدريد.

نجح فريق ليفربول فى التفوق على توتنهام هذا الموسم فى الدورى البريميرليج فى لقاء الدور الأول والثانى، حيث يتفوق الريدز تاريخيا حيث فاز بـ53 من أصل 105 مباريات لعبها الفريقان، توتنهام خرج منتصرا فى 28 مناسبة، فى حين انتهت 24 مباراة بالتعادل. ويسعى أبناء الألمانى يورجن كلوب، إلى إنهاء الموسم الشاق بالتتويج ببطولة الشامبيونزليج، بعدما خسروا لقب الدورى الإنجليزى بطريقة دراماتيكية، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتى.

على الجانب الآخر، استطاع فريق توتنهام إيقاف صحوة أياكس أمام الكبار بإقصائه من دور نصف النهائى رغم فوز الفريق الهولندى خارج قواعده بهدف دون رد إلا أن السبيرز تمكن من الرد بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى موقعة الإياب.

وتلقت جماهير توتنهام دفعة معنوية كبيرة عقب استعادة النجم والهداف الإنجليزى هارى كين، بعد غياب بسبب الإصابة التى تعرض لها فى مباراة الذهاب أمام مانشستر سيتى بذهاب ربع نهائى مسابقة دورى أبطال أوروبا.