شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. برشلونة يرفض التعاقد مع «جريزمان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، حول قرار جوسيب بارتوميو، رئيس نادى برشلونة، بتجميد فكرة التعاقد مع الفرنسى أنطوان جريزمان، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسبانى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان نجم منتخب الديوك الفرنسية قد أعلن قراره مؤخرًا بالرحيل عن أتليتكو مدريد، حيث تقلص الشرط الجزائى في عقده من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو، وذلك بداية من شهر يوليو المقبل.

وقالت الصحيفة إن جريزمان لم يعد في اهتمامات نادى برشلونة، حيث يعتبر رئيس البارسا ثمن اللاعب مبالغا فيه للغاية، كما أنه في حالة انتقاله إلى كامب نو، سيتعين على النادى الكتالونى تجهيز راتب مالى كبير للاعب يبلغ حوالى 17 مليون يورو في الموسم الواحد.

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وأشارت الصحيفة إلى أن هناك سببا آخر جعل رئيس برشلونة يرفض التعاقد مع اللاعب وهو الطريقة التي رفض بها جريزمان الانضمام إلى صفوف الفريق الكتالونى في الموسم الماضى، أثارت غضب البلوجرانا، ويدرك بارتوميو أن هناك لاعبين مهمين داخل الفريق يرفضون تواجد جريزمان في الوقت الحالى.

على جانب آخر، أكدت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن النادى قرر وضع اللاعب البرازيلى الشاب «فيليب كوتينيو» للبيع في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث انضم إلى صفوف البارسا في يناير 2018 قادما من صفوف ليفربول، لكن مستواه تراجع بشدة بعدما انضم إلى ملعب «كامب نو»، وعانى من صافرات الاستهجان ضده من جانب جماهير البلوجرانا.

وأوضحت الصحيفة أن كوتينيو لم يقدم أوراق اعتماده لدى جماهير برشلونة ليقرر المدرب إرنيستو فالفيردى التخلص منه في أسرع وقت، حيث سيطلب مسؤولو البارسا الحصول على مبلغ 100 مليون يورو في الصيف الحالى للموافقة على رحيله.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى رغبة نادى باريس سان جيرمان في الحصول على خدمات النجم البرازيلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوف الفريق، كما تلقى عرضا من نادى مانشستر يونايتد الذي يسعى إلى تصحيح المسار في الموسم المقبل، بعدما وضع النرويجى أولى جونار سولشاير خطة لإعادة بناء الشياطين الحمر بضرورة التعاقد مع لاعبين من العيار الثقيل.