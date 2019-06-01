الأخضر الشاب ينهي مغامرة المونديال بخسارة بنما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ودع المنتخب السعودي بطولة كأس العالم للشباب التي تستضيفها بولندا، وذلك بعد خسارته الثالثة على التوالي في دور المجموعات أمام بنما 1 ـ2 أمس.

تفدمت بنما في الدقيقة السابعة عبر أكسيل ماكينزي بعدما استغل خطأ دفاعيا وقابل عرضية من الطرف الأيسر حولها في الشباك، وعادل شباب الأخضر النتيجة في الدقيقة 53 عن طريق فراس البريكان بطريقة عالمية بعد عرضية سعود عبدالحميد، ليثبتها بقدمه ويلعبها بقوة. وفي الدقيقة 77 سجلت بنما الهدف الثاني عن طريق فالانتا بعد خطأ دفاعي.

ويعود لاعبو الأخضر خلال الساعات المقبلة بعدما أنهوا البطولة من الدور الأول دون أن يحققوا أي نقطة، واستقروا في المركز الأخير بالمجموعة الخامسة، بعد تسجيلهم 4 أهداف في البطولة، واستقبال شباكهم 8 أهداف، حيث خسروا في الجولتين الماضيتين أمام فرنسا ومالي.