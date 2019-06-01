10 مرشحين لرئاسة الأندية الكبيرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

ينتظر أن تعلن الهيئة العامة للرياضة خلال الأيام القليلة المقبلة عن فتح باب الترشح لانتخابات مجالس الإدارات، وإقامة الجمعيات العمومية للأندية الخمسة الكبيرة «الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي، والشباب»، وإنهاء مسلسل التكليف بعد معاناة استمرت خلال السنوات الأخيرة.

وعلمت «مكة» أن الانتخابات ستنحصر بين الأندية الكبيرة، بينما سيمتد التكليف لإدارات الأندية الأخرى حسب ما أكدته مصادر الصحيفة، وتشير الدلائل إلى وجود 10 مرشحين جاهزين لتقديم أنفسهم مع فتح باب الترشح.

وفيما يتوقع أن تكون الانتخابات ساخنة في الاتحاد والأهلي والهلال، ينتظر أن تنحصر في شخص واحد في كل من النصر والشباب، حيث شهدت الأيام الماضية دخول أسماء جديدة للوسط الرياضي، أبدت رغبتها في اقتحام العمل بالأندية، بدعم من شخصيات مؤثرة، كما يحدث في نادي الهلال، في تجربة ستكون الأولى لها بالوسط الرياضي، بينما قد تستمر بعض الأسماء في مناصبها، نظير النجاحات التي حققتها خلال الموسم الماضي، رغم قصر الفترة كرئيس نادي النصر سعود السويلم ولؤي ناظر رئيس نادي الاتحاد وخالد البلطان رئيس نادي الشباب.

الهلال

فهد بن ناقل

«بدعم من عضو الشرف الفعال الأمير الوليد بن طلال»

بدر الحماد

النصر

سعود آل سويلم «المرشح الوحيد»

الاتحاد

لؤي ناظر

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«يحظي بقبول وإجماع من الجماهير الاتحادية بعد نجاحه في مهمته بإنقاذ الفريق الكروي من الهبوط»

نواف المقيرن

«لم يعلن رسميا ولكن اسمه يتردد لخوض تجربة أخرى»

أنمار الحائلي

«أقيل من منصبه كرئيس ناد في فترة سابقة وعاد في إدارة لؤي ناظر ثم استقال».

الشباب

خالد البلطان

«جاء بمنتصف الموسم وربما يكون المرشح الوحيد»

الأهلي

منصور بن مشعل

أحمد المرزوقي

«سبق أن ترأس النادي»

عبدالإله مؤمنة