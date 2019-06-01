وداع جماهيري لجروس في مصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توافدت أعداد كبيرة من جماهير نادي الزمالك حول فندق إقامة السويسري كريستان جروس بالقاهرة، من أجل دعمه ومساندته بعد قرار رئيس النادي مرتضى منصور بإلغاء عقده، ومنعه من مرافقة اللاعبين ودخول غرفة تبديل الملابس، عقب تعادل الفريق مع الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في الدوري المصري أمس الأول.

ويستعد جروس لمغادرة مصر بعدما قرر منصور إسناد الإدارة الفنية لفريق الزمالك إلى خالد جلال، بعد أيام قليلة من تحقيق الزمالك كأس الكونفدرالية الأفريقية مع المدرب السويسري الذي سبق له تدريب الأهلي السعودي.

وأهدر الزمالك نقطتين ثمينتين في صراعه على الفوز بلقب الدوري المصري لكرة القدم، حيث رفع رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثالث، من 30 مباراة خاضها، بفارق سبع نقاط خلف الأهلي المتصدر الذي خاض 32 مباراة، وتتبقى للزمالك أربع مباريات قبل نهاية المسابقة، حيث سيواجه أندية الإسماعيلي وحرس الحدود والجونة والأهلي.