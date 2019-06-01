ليفربول وتوتنهام.. نهائي أوروبي بنكهة إنجليزية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مدريد

بعد عام من سقوطه في الخطوة الأخيرة وخسارة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، يأمل ليفربول كسر حاجز «النحس» وإحراز اللقب الأول له بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب عندما يخوض نهائي نفس البطولة أمام توتنهام الإنجليزي اليوم.

وبعد خمس سنوات أحكمت فيها الكرة الإسبانية قبضتها على البطولة الأوروبية البارزة، سيقتصر حضور الكرة الإسبانية في هذا النهائي على الملعب، حيث يلتقي الفريقان على استاد «واندا ميتروبوليتانو» معقل فريق أتلتيكو مدريد في العاصمة الإسبانية مدريد.

وخطفت الكرة الإنجليزية الأضواء في الموسم الحالي من نظيرتها الإسبانية بوصول فريقين من إنجلترا إلى نهائي البطولة، وكذلك فريقين آخرين من إنجلترا إلى نهائي الدوري الأوروبي الذي شهد فوز تشيلسي على أرسنال 4 / 1 الأربعاء الماضي.

ويطمع ليفربول في الفوز بلقبه السادس في تاريخ دوري الأبطال فيما يتطلع توتنهام للقب الأول له في البطولة، حيث يخوض النهائي للمرة الأولى.

بطاقة المباراة

مدرب توتنهام:

ماوريسيو بوتشيتينو

أبرز نجوم توتنهام:

Advertisements

هاري كين، لوكاس مورا، موسى ديمبيلي

الموعد: 22.00

المناسبة: نهائي دوري أبطال أوروبا

الملعب: واندا ميتروبوليتانو إسبانيا

الحكم: دامير سكومينا

مدرب ليفربول:

يورجن كلوب

أبرز نجوم ليفربول:

محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو