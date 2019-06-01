فيفا يستبعد المصري جريشة من مونديال الشباب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس استبعاد الحكم الدولي المصري جهاد جريشة من بطولة كأس العالم للشباب ببولندا التي تقام حاليا، بعد إيقافه من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ستة أشهر.

وكان كاف قرر إيقاف جهاد جريشة ستة أشهر في بيان رسمي، بسبب ضعف مستواه الفني وقرارته التحكيمية في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي، والتي أقيمت بمدينة الرباط المغربية، وانتهت بالتعادل 1 / 1.

وقال أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية في فيس بوك «بعد التشاور مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، فيفا يقرر استبعاد جهاد جريشة من بطولة كأس العالم للشباب المقامة في بولندا 2019».