شكرا لقرائتكم جروس لـ"الخليج 365": لن أتحدث عن الزمالك منعا للمشاكل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رفض السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى الراحل عن قيادة الزمالك، الحديث عن أي أمر يخص رحيله عن القلعة البيضاء بعدما قضى 334 يومًا داخل ميت عقبة حيث قاد الأبيض خلالهم فى 53 مباراة بواقع 30 مباراة فى الدورى و16 مباراة فى الكونفدرالية و4 مباريات فى البطولة العربية ومباراتين فى كأس مصر، ومباراة فى السوبر المصرى السعودى.
وقال السويسرى كريستيان جروس لـ"الخليج 365": "لن أتحدث عن الزمالك تجنباً لأي مشاكل قد تحدث فمن الأفضل بالنسبة لى الابتعاد عن أية تصريحات إعلامية فى الوقت الحالى".
كان مجلس الزمالك قد أعلن رحيل السويسرى كريستيان جروس بعد نهاية عقده اليوم الجمعة وتعيين خالد جلال مديرا فنيا بدلا منه.
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