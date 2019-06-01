شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف الثلاثى السعيد بالتعاقد مع خالد جلال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن الزمالك برئاسة مرتضى منصور التعاقد مع خالد جلال بشكل رسمي خلفاَ للسويسري كريستيان جروس الذي رحل عقب التعادل مع الإنتاج الحربي بالدوري العام.
ويكشف الخليج 365 أكثر اللاعبين السعداء برحيل المدرب السويسري وقدوم خالد جلال، حيث يعد أيمن حفني ومحمد عنتر وأحمد مدبولي أبرز اللاعبين الذي كان يعتمد عليهم خالد جلال في ولايته الأولى للزمالك، وقدموا أداء أكثر من رائع واستطاعوا إحراز كأس مصر أمام سموحة بعدما اعتمد عليهم بشكل أساسي.
وكان ذلك الثلاثي مستبعد تماماً من حسابات جروس ولا يشاركوا بالمباريات بستثناء أيمن حفني الذي شارك على فترات متباعدة.
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