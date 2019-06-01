شكرا لقرائتكم لاسارتى ينتظر موقف الأهلى للسفر إلى بلاده... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يترقب الأورجواني مارتن لاسارتي المدير الفني للنادى الاهلى، موقف النادى من المشاركة في المباريات فى الفترة القادمة،لكى يحصل على إجازته و السفر إلى بلاده.
و يخوض الأهلى مرانه هذه الأيام حتى تتضح رؤية إستكمال الفريق لبطولة الدوري بعدمت سبق وأعلن الاهلي لن يستكمل مشاركته في بطولة الدوري بسبب تأجيل مباريات الفريق لما بعد أمم أفريقيا المقبلة.
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