شكرا لقرائتكم سموحة يطلب ضم مهاجم سيراميكا كليوباترا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى نادى سيراميكا كليوباترا عرضًا رسميًا من نادى سموحة، لضم مهاجم الفريق شادي حسين و التعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية. وأكد معتز البطاوى المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا قائلًا:" ندرس الأمر من كل جوانبه وفي انتظار العرض المالي المقدم من نادي سموحة، حيث أنه يوجد عروضا أخرى للاعب لاسيما، وأن شادي حسين من العناصر الأساسية وهام جدا فنيا للفريق، ولن يتم التفريط فيه إلا إذا كان العرض المالي مغري جدا". Advertisements

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