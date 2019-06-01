شكرا لقرائتكم الأهلى يطمئن جماهيره على إصابة شريف إكرامى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني للاهلي تحت قيادة مارتن لاسارتى، فى رسالة لطمئنة جماهيره على حارس الفريق شريف إكرامى، أن الإصابة لا تدعو للقلق وهى مجرد كدمة في القدم تحتاج للراحة وخوض بعض التدريبات في "الجيم" فقط قبل العودة للتدريبات الجماعية.

Advertisements

و يخضع إكرامى عقب تعرض لكدمة في مران الفريق الثلاثاء الماضي، لبرنامج تأهيلي وفحص طبى غدًا السبت، وأنه جاهز للمشاركة فى التدريبات الجماعية بعد غد عقب التعافى من أثار الكدمة.

حصل الأهلى على راحة من التدريبات اليوم وغداً على أن يستأنف تدريباته بعد غد علماً بأن الفريق ينتظر تحديد موقفه من المباريات الرسمية لتحديد برنامجه التدريبي خلال الفترة المقبلة.