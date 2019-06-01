شكرا لقرائتكم العطوي: لاعبو الأخضر اجتهدوا.. وسيكونون نجوماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قدم خالد العطوي، المدير الفني لمنتخب السعودية للشباب، الشكر للاعبيه على ما بذلوه من جهود طوال بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً، والمقامة حاليًا في بولندا.

وقال العطوي: اجتهد اللاعبون وقدموا الكثير، أخبرتهم بأنهم سيكونون نجوم الأعوام المقبلة، هناك أسباب لا أحد يعرفها عن سوء المستوى، هذه كرة القدم ولكل مجتهد نصيب.

واختتم وقال: أطالب الجماهير السعودية بالوقوف إلى جانب نجوم المنتخب، مثلما حققوا كأس آسيا 2018، اللاعبون في حاجة شديدة الآن إلى مؤازرتهم.

وكان قد ودع المنتخب السعودي للشباب منافسات بطولة كأس العالم، وذلك بعد الهزيمة في مبارياته الثلاث بالبطولة في المجموعة الخامسة أمام فرنسا ومالي وبنما، ليبقى في المركز الأخير.