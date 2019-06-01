شكرا لقرائتكم النصر يعلن نجاح عملية يحيى الشهري في الكتف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن النصر يوم الجمعة نجاح العملية الجراحية التي أجراها يحيى الشهري في الكتف بدبي الإماراتية، والتي أتت بعد مشاركته في مباراة الفريق الآسيوية يوم الخميس.

وكان الشهري قد شارك في آخر مباريات فريقه لموسم 2018 - 2019، والتي كانت أمام ذوب آهن الإيراني في ختام دور المجموعات للمسابقة الحالية، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وأعلن النصر عبر حسابه الرسمي "أجرى يحيى الشهري نجم الفريق الأول عملية جراحية في الكتف بمدينة دبي، تكللت بالنجاح، وجاء ذلك بإشراف ومتابعة من عبدالله القشعمي أخصائي العلاج بالنادي".

ولعب الشهري مع النصر خلال الموسم الحالي 24 لقاء في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ساهم خلالها بتسجيل 3 أهداف وصناعة 2.