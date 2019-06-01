شكرا لقرائتكم مونديال الشباب: كوريا الجنوبية تبلغ دور الـ16.. والبرتغال تودع مبكراً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل المنتخب الكوري الجنوبي إلى دور الستة عشر بكأس العالم لكرة القدم للشباب المقامة حاليا ببولندا، وذلك عقب الفوز على المنتخب الأرجنتيني 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة السادسة، والتي شهدت تعادل البرتغال وجنوب إفريقيا 1 - 1 ليودعا سويا البطولة.

وسجل هدفي المنتخب الكوري سي هون أو وتشو يونغ ووك في الدقيقتين 42 و57، فيما سجل هدف منتخب الأرجنتين كريستيان فيريرا في الدقيقة 88. ورفع المنتخب الكوري رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف المنتخب الأرجنتيني، الذي كان ضمن تأهله في الجولة الماضية، ليصعدا سويا إلى دور الستة عشر.

وفي المباراة الثانية، فرط المنتخب البرتغالي في فرصة التأهل لدور الستة عشر بتعادله مع منتخب جنوب إفريقيا 1 - 1، ليمنح تذكرة التأهل لمنتخب بنما بصفته رابع أفضل منتخب احتل المركز الثالث.

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وتأهل منتخب بنما لدور الستة عشر بفارق الأهداف المسجلة عن منتخب البرتغال، بعدما تعادلا في النقاط وفي فارق الأهداف، حيث سجل منتخب بنما ثلاثة أهداف في حين سجل منتخب البرتغال هدفين.

وتقدم المنتخب البرتغالي بهدف رافاييل لياو في الدقيقة 18 وتعادل منتخب جنوب أفريقيا بهدف سجله جيمس مونياني في الدقيقة 50 من ركلة جزاء. وأهدر جواو نيفيس ركلة جزاء للمنتخب البرتغالي في الدقيقة 58.

ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث فيما حصد منتخب جنوب أفريقيا أول نقطة له في البطولة ليودعا البطولة سويا.