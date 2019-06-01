شكرا لقرائتكم لوريس يقترب من معادلة إنجاز بيكنباور بتحقيق "الثنائية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بات بإمكان الفرنسي هوغو لوريس حارس مرمى فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم أن يصبح أول قائد يتوج بكأس العالم ودوري أبطال أوروبا في عامين متتاليين، في آخر 40 عاما، ولكنه تهرب من الثناء عندما نبه إلى هذه الحقيقة.

وقال للصحافيين يوم الجمعة: إنه لشرف لي أن أكون ضمن فريق ناجح. أن أفوز بكأس العالم مع بلادي كان إنجازا مذهلا ولكنه لم يكن ممكنا بدون مساعدة زملائي. نفس الأمر ينطبق على نهائي دوري أبطال أوروبا. لا يمكن أن نتوج به بدون زملائي بالفريق. ولكن الأصعب سيأتي.

ويلتقي توتنهام، في أول ظهور له بنهائي دوري أبطال أوروبا، مع ليفربول، المتوج بلقب البطولة خمس مرات، غدا السبت في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتمثل هذه المباراة نهاية رائعة للموسم بالنسبة للوريس، الذي بدأ الموسم بعار كبير بعد إدانته بقيادة السيارة تحت تأثير الكحول قبل أسابيع من قيادة المنتخب الفرنسي في كأس العالم بروسيا العام الماضي.

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وفي هذا الوقت، عبر لوريس عن شعوره بالإحراج والندم، بجانب العرفان لتوتنهام الذي لم يقم بنزع شارة القيادة منه.

ويعد الألماني فرانز بيكنباور، الشخص الوحيد الذي تمكن من الفوز بكأس العالم، كقائد لمنتخب بلاده، ثم تبعه في العام التالي بالفوز باللقب الأوروبي، مع منتخب ألمانيا الغربية في 1974 والتتويج في العام التالي مع بايرن ميونخ باللقب الأوروبي.

ولكن لوريس، حذر من أن ليفربول، وصيف الدوري الإنجليزي، والذي تفوق على توتنهام بفارق 26 نقطة كما أنه فاز بالمباراتين اللتين جمعتا الفريق، من أنه قوة لا يستهان بها.

وقال: إذا تواجدوا في النهائي فإن هذا لأنهم يستحقون أن يتواجدوا في هذا الدور من البطولة. مع كل طلبات كرة القدم عالية المستوى والتواصل والتركيز، فإن الفارق سيكون في التفاصيل.

وأضاف: كان لدينا ثلاثة أسابيع للاستعداد لهذه المباراة وأعتقد أننا جاهزون ذهنيا وبدنيا لتقديم أفضل ما في وسعنا يوم السبت.