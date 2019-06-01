موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري الأبطال.. والقناة الناقلة والمعلقين.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

عشاق الكرة العالمية على موعد مع مباراة نارية بين ليفربول، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، وتوتنهام، في التاسعة مساء السبت، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية "مدريد" فى نهائي دورى أبطال أوروبا.

وصعد ليفربول للنهائي، بعدما أطاح ببرشلونة الإسباني من الدور نصف النهائي، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4/3، حيث فاز برشلونة 3/0 ذهابًا بملعب كامب نو، قبل أن يفوز الريدز 4/0 على ملعب أنفيلد، فيما تأهل توتنهام على حساب أياكس، حيث فاز الفريق الهولندي 1/0 على ملعب السبيرز، قبل أن يفوز الفريق الإنجليزي 3/2 في الإياب في هولندا ليتأهل إلى النهائي مستفيدًا من أفضلية التسجيل خارج الأرض، بعد تعادلهما 3/3 في النتيجة الإجمالية.

وكان ليفربول قد خسر نهائي دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي أمام ريال مديد الإسباني بنتيجة 3- 1.

وساهم صلاح بشكل كبير في وصول ليفربول إلى نهائي الأبطال، الموسم الماضي، بعدما قدم أداء قويا، ولكنه تعرض لإصابة قاسية خسر بعدها فريقه أمام ريال مدريد.

وسجل النجم المصري، 10 أهداف وصنع 4 أهداف في مشوار وصول ليفربول إلى نهائي النسخة الماضية.

أما في النسخة الحالية فقد سجل صلاح 4 أهداف حتى الآن.

وأحرز ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات من قبل، مواسم 1976/1977، و1977/1978، و1980/1981، و1983/1984، و2004/2005.

ويطمح الريدز لرفع رصيده إلى 6 ألقاب، في حين لم يسبق لتوتنهام أن تُوِّج باللقب من قبل.

غيابات وتشكيل الليفر

يدخل ليفربول اللقاء، وهو يفتقد نابي كايتا للإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ كلوب المباراة بالتشكيل التالي:

الحارس: أليسون

الدفاع: روبتسون- ماتيب - فان دايك- ترينت أليكساندر آرنولد

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الوسط: جيمس ميلنر - جوردان هندرسون - جورجينيو فينالدوم

الهجوم: ماني- روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

غيابات وتشكيل توتنهام

على الجانب الأخر، عاد هاري كين من الإصابة التي تعرض لها ودخل ضمن قائمة الفريق.

وسيبدأ بوتشتينو، المدير الفني لتوتنهام بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

الدفاع: روز - آلديرفايريلد - فيرتونخين - تريبيير

الوسط: سيسوكو - إيريك داير- كريستيان إريكسن

الهجوم: سون هيونج مين - ديلي آلي - هاري كين

القناة الناقلة والمعلق

وسيذاع اللقاء حصريا على عبر "beIN SPORT HD 1، 2 ،3 ،4 ".

المعلقون: رؤوف خليف من الملعب و خليل البلوشي bein HD1 يوسف سيف و علي محمد علي bein HD2، حفيظ دراجي و معلق الو بي ان عبدالصمد عبدالستار bein HD3 محمد بركات و هيثم فاروق bein HD4 رؤوف خليف bein 4K.