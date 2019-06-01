الأهلي يتعاقد مع خالد البركة لاعب الحزم حتى عام 2024

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أعلن النادي الأهلي السعودي تعاقده رسميا مع خالد البركة لاعب الحزم حتى 2014 لتعزيز صفوف "الراقي" استعدادا للموسم الجديد.

وقال الأهلي في بيان رسمي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خالد البركة أهلاويًا حتى 2024".

من جهته قال نادي الحزم في تغريدة: "وافقت إدارة النادي على انتقال خالد البركة إلى النادي الأهلي، وبدورها تشكر الإدارة اللاعب على كل ما قدمه لنادي الحزم، متمنية له التوفيق.

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وشارك اللاعب البالغ من العمر 28 عاما في 24 مباراة مع الحزم كلاعب أساسي في الدوري، بمعدل 2119 دقيقة، وسبق وخاض تجربة مع نادي هجر.

ووجه اللاعب خالد البركة، الوافد الجديد لأهلي جدة، رسالة لجماهير ناديه الجديد، تعهد خلالها ببذل أقصى جهده.

وقال البركة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "جمهور أهلي جدة العريق.. شكرًا لكم.. أنتم من وضعني في المشهد".

وأضاف "بقيادة الأمير منصور آل سعود، كنتم ولا تزالون رجال المرحلة وعلى قلب رجل واحد.. أعدكم بالاجتهاد المستمر على أن تساندونا بقوة".