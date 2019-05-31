شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يدرج منافسات 3x3 فى بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قرر اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة الموافقة على إقامة دورى 3x3 لمرحلتى تحت 18 سنة و تحت 23 سنة ، رجال وسيدات ، بداية من الموسم الجديد .
ويحق لكل ناد التسجيل بأى عدد من الفرق بحد أدنى فريق واحد ، وعدد كل فريق 6 لاعبين .
ومن المقرر أن تقام منافسات دورى 3x3 خلال سبتمر المقبل
كانت هذه تفاصيل خبر السلة يدرج منافسات 3x3 فى بطولة الدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.