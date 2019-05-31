شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يدرج منافسات 3x3 فى بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قرر اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة الموافقة على إقامة دورى 3x3 لمرحلتى تحت 18 سنة و تحت 23 سنة ، رجال وسيدات ، بداية من الموسم الجديد .

ويحق لكل ناد التسجيل بأى عدد من الفرق بحد أدنى فريق واحد ، وعدد كل فريق 6 لاعبين .

ومن المقرر أن تقام منافسات دورى 3x3 خلال سبتمر المقبل