اخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 31 / 5 / 2019

أسفرت جلسة مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مع خالد جلال المدير الفنى العائد لقيادة الفريق الأبيض خلفا للسويسرى كريستيان جروس عن التشكيل النهائى للجهاز المعاون لجلال فى قيادة الأبيض خلال المرحلة المقبلة.

وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك التشكيل النهائى لـ"الخليج 365" الذى جاء كالتالى:

خالد جلال مدير فنى.

نبيل محمود رامبو مدرب عام.

تامر عبد الحميد دونجا وأمير عزمى مجاهد مساعدين.

خالد متولى مدرب حراس مؤقت لحين انتهاء أيمن طاهر من قيادة حراس الاتحاد فى المباراة المقبلة لزعيم الثغر أمام سموحة ثم يتولى مهمة تدريب حراس الفريق الأبيض بعد لقاء الإثنين المقبل للاتحاد أمام سموحة بالدورى.

التركى ميرك مدربا للأحمال.

أيمن طاهر: الزمالك "بيتى" وسأتواجد فى جهاز جلال بعد مباراة سموحة

أكد أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الاتحاد السكندرى، إن نادى الزمالك يعد بيته فى المقام الأول والأخير وأوضح لمسئولى النادى الأبيض انضمامه للجهاز الجديد للفريق بقيادة خالد جلال عقب مباراة الاتحاد السكندرى مع سموحة، المقرر لها يوم الإثنين المقبل فى الجولة الأخيرة بالدورى.

تابع طاهر فى تصريحات صحفية إنه كشف لمسئولى الزمالك التزامه بكلمة مع مسئولى الاتحاد السكندرى احتراما لاتفاقه مع محمد مصيلحى رئيس زعيم الثغر بالاستمرار مع الأخير حتى المباراة الأخيرة بالدورى على أن ينضم بعدها لجهاز الزمالك.