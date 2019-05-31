اخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 31 / 5 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة الموافق 31 / 5 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها تشكيل الجهاز الفنى الجديد للفريق بقيادة خالد جلال خلفا للسويسرى كريستيان جروس.
أسفرت جلسة مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مع خالد جلال المدير الفنى العائد لقيادة الفريق الأبيض خلفا للسويسرى كريستيان جروس عن التشكيل النهائى للجهاز المعاون لجلال فى قيادة الأبيض خلال المرحلة المقبلة.وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك التشكيل النهائى لـ"الخليج 365" الذى جاء كالتالى:
خالد جلال مدير فنى.
نبيل محمود رامبو مدرب عام.
تامر عبد الحميد دونجا وأمير عزمى مجاهد مساعدين.
خالد متولى مدرب حراس مؤقت لحين انتهاء أيمن طاهر من قيادة حراس الاتحاد فى المباراة المقبلة لزعيم الثغر أمام سموحة ثم يتولى مهمة تدريب حراس الفريق الأبيض بعد لقاء الإثنين المقبل للاتحاد أمام سموحة بالدورى.
التركى ميرك مدربا للأحمال.
أيمن طاهر: الزمالك "بيتى" وسأتواجد فى جهاز جلال بعد مباراة سموحة
أكد أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الاتحاد السكندرى، إن نادى الزمالك يعد بيته فى المقام الأول والأخير وأوضح لمسئولى النادى الأبيض انضمامه للجهاز الجديد للفريق بقيادة خالد جلال عقب مباراة الاتحاد السكندرى مع سموحة، المقرر لها يوم الإثنين المقبل فى الجولة الأخيرة بالدورى.
تابع طاهر فى تصريحات صحفية إنه كشف لمسئولى الزمالك التزامه بكلمة مع مسئولى الاتحاد السكندرى احتراما لاتفاقه مع محمد مصيلحى رئيس زعيم الثغر بالاستمرار مع الأخير حتى المباراة الأخيرة بالدورى على أن ينضم بعدها لجهاز الزمالك.
يُخطط عدد من جماهير نادى الزمالك، تنظيم وداع للسويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى السابق للأبيض، عند مغادرته من مطار القاهرة، لتوديعه بعد رحيله عن قيادة الفريق عقب تعادله مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ 31 من مسابقة الدورى الممتاز.
وتوج جروس مع الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية، لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، بعد فوزه على فريق نهضة بركان المغربى، فى إياب نهائى الكونفدرالية، بركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 5 / 3، وذلك بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بفوز الأبيض بهدف دون رد، ليتعادل الفريقين بعد فوز الفريق المغربى فى مباراة الذهاب بنفس النتيجة على الملعب البلدى ببركان.
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