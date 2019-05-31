شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ختام دورة السفارة السويسرية للسيدات بحضور جروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت مساء اليوم، دورة السفارة السويسرية للسيدات تحت 16 سنة، بحضور كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك وبول جارنيير السفير السويسري بالقاهرة.

وحرص جروس على تنفيذ ضربة البداية قبل انطلاق اليوم الختامي الذى شهدت إقامة مباراتى الدور قبل النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث واللقاء الختامي.

وظهر جروس في حالة معنوية مرتفعة، وحرصت جماهير الزمالك المتواجدة على التقاط الصور التذكارية مع المدرب السويسري الذى رحل عن تدريب الزمالك أمس عقب التعادل مع الانتاج الحربي بهدف لمثله فى الدوري الممتاز.

وداعب جروس اللاعبات على هامش حضوره، بالسؤال عن انتمائهن حيث احتفل بمشجعات الزمالك وبدى عليه الغضب ممن يشجعن الأهلي.



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