بركات إبراهيم مديرا فنيا لنادى طهطا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد نادي طهطا مع بركات إبراهيم المدير الفني السابق بسوهاج ونادى أسوان لتوليه منصب المدير الفني خلفا لأشرف السيد الذى رحل عن الفريق بعد نهاية الموسم الماضى. وجاء بركات إبراهيم بعد فشل التفاوضات مع نجم الأهلي ياسر ريان وإكرامي عبد العزيز وإبراهيم شبانه. Advertisements وقال هيثم جمعة عضو مجلس إدارة نادي طهطا أن مجلس الإدارة بقياده عادل حلمي يعمل بكل طاقته من استثمارات داخل النادي لتوفير الموارد المادية وللدخول بقوه في المنافسة وتحقيق الطموحات للصعود للدوري الممتاز

بركات إبراهيم



بركات إبراهيم



بركات إبراهيم

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