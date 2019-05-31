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بركات إبراهيم مديرا فنيا لنادى طهطا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد نادي طهطا مع  بركات إبراهيم المدير الفني السابق بسوهاج ونادى أسوان لتوليه منصب المدير الفني خلفا  لأشرف السيد الذى رحل عن الفريق بعد نهاية الموسم الماضى.

 

وجاء بركات إبراهيم بعد فشل التفاوضات مع نجم الأهلي ياسر ريان وإكرامي عبد العزيز وإبراهيم شبانه.

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وقال هيثم جمعة عضو مجلس إدارة نادي طهطا أن مجلس الإدارة بقياده عادل حلمي يعمل بكل طاقته من استثمارات داخل النادي لتوفير الموارد المادية وللدخول بقوه في المنافسة وتحقيق الطموحات للصعود للدوري الممتاز

 

بركات إبراهيم (2)
بركات إبراهيم 

بركات إبراهيم (3)
بركات إبراهيم 

بركات إبراهيم (1)
بركات إبراهيم

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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