شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم الجمعة 31 / 5 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادي الاهلي اليوم الجمعة 31 / 5 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة:

الأهلى يستقر على التعاقد مع ظهير أيمن تحسباً لرحيل فتحى

استقر مسئولو النادى الأهلى على التعاقد مع ظهير أيمن خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة ، حيث دخل أكثر من لاعب فى دائرة اهتمامات الإدارة الحمراء، يأتى على رأسهم على فوزى مدفع انبي وكريم فؤاد لاعب فريق النجوم الذى هبط لدوري الدرجة الثانية. ووفقاً لمصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى فإن ناديه يُخطط للتعاقد مع ظهير أيمن تحسباً لرحيل أحمد فتحى، الذي لوح فى أكثر من مناسبة بالرحيل بعد تلقيه أكثر من عرض خليجي مغري، من ناحية ولعدم رضاه عن قيمة عقده فى الأهلى من ناحية أخري، وبخلاف أحمد فتحى يتواجد محمد هاني فقط بالجبهة اليمنى، وبالتالي سيحتاج الأهلى للتعاقد مع ظهير أيمن بشكل عاجل حال رحيل أحمد فتحى، خاصة وأن تفكير إعادة كريم يحيى لاعب الفريق المعار لسموحة لم يعد مطروحاً، خاصة وأن إعارة اللاعب للفريق السكندري لازالت ممتدة حتى نهاية الموسم القادم وهناك تمسك من إدارة الفريق السكندري باستمراره حتى انتهاء فترة الإعارة.

الأهلى ينتظر المخاطبات الرسمية من الجبلاية قبل الرد على أزمة جدول الدوري

ينتظر مسئولو الأهلى وصول خطابات رسمية من إتحاد الكرة بشأن اعتماد جدول مسابقة الدوري والكأس، قبل اتخاذ قرارات عاجلة فى اجتماع مجلس الإدارة الطارئ المقرر اقامته غداً السبت، والذي يأتى استكمالًا لاجتماعه الذى جرى يوم الجمعة الماضى وذلك، لدراسة موقف النادى من كافة جوانبه بشأن المواعيد التى اعتمدها اتحاد الكرة للمباريات المتبقية من مسابقتى الدورى والكأس.

ومن المقرر أن يعلن الأهلى انسحابه من المسابقة وفقاً للتسريبات التى خرجت من إدارة النادي، بعد رفض الشروط التي وضعها النادى لاستكمال المسابقة، وهى رفض تأجيل أى من مباريات النادى إلى ما بعد بطولة الأمم الافريقية، وعدم خوض بقية مباريات الدورى إلا بعد الانتهاء من إقامة كل المباريات المؤجلة لكافة الفرق قبل انطلاق مباريات الأسبوع الـ34 للدورى قياسٍا بما جرى مع النادى الأهلى بخصوص العامل الزمنى عند أداء مبارياته المؤجلة فى السابق، ورفض الأهلى إقامة مباريات الأسبوع الأخير للدورى إلا فى وقت واحد بما يضمن العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية سواء فى المقدمة أو التى تصارع من أجل البقاء، ويتبقى للأهلى مباراتين فقط فى الدورى أمام المقاولون العرب والزمالك، فة حين يتبق للزمالك 5 مباريات أمام الإنتاج الحربي وحرس الحدود والجونة والإسماعيلى والأهلى.

لاسارتي يمنح لاعبى الأهلي راحة 48 ساعة

منح مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلي، لاعبى الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة، ومن المنتظر أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته بعد غدٍ الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وخاض الفريق تدريبات قوية على مدار الأيام الماضية، ومن ثم قرر «لاسارتي» منح اللاعبين راحة سلبية اليوم وغدا السبت.

ولا يلعب الاهلي مباريات حالياً بعد تأجيل مباراتيه مع المقاولون العرب والزمالك لكما بعد امم افريقيا المقبلة.

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رسمياً.. الأهلي يدعم فريق اليد بـ3 صفقات من طلائع الجيش والجزيرة

أعلن رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضى بالنادى الأهلي، عن إتمام التعاقد بشكل رسمى مع 3 صفقات جديدة لدعم الفريق الأول لكرة اليد «رجال» خلال الموسم الجديد. وقال عبد القادر إن الأهلي تعاقد رسميًا مع أحمد عادل وباهر البدراوى القادمين من صفوف فريق طلائع الجيش، ومحمد جمال القادم من صفوف فريق الجزيرة. وأشار إلى أن التعاقد مع اللاعبين الثلاثة جاء بعد أدائهم المتميز فى الموسم الأخير، وفى ظل الجهود الكبيرة التى يقوم بها مجلس إدارة النادى لتدعيم كافة الفرق؛ للمنافسة بقوة على البطولات خلال الفترة المقبلة

الأهلي يختبر "ركبة" شريف إكرامى بعد 48 ساعة

يخضع شريف إكرامى، حارس الأهلي، للفحص الطبي بعد غدٍ الأحد للاطمئنان على إصابته برشح فى الركبة. وكان اللاعب قد اكتفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة في «الجيم» على هامش مران الفريق الجماعي خلال الـ48 ساعة الماضية، على أن يتم الاطمئنان على إصابته مجددًا بعد غد الأحد قبل انطلاق مران الفريق. وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي قد قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الجمعة وغدا، على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غدٍ الأحد.

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