الارشيف / اخبار الرياضه

رئيس سموحة يهنيء محمد رشوان بعد تكريم اليابان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سموحة يهنيء محمد رشوان بعد تكريم اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، علي تهنئة محمد رشوان بطل الجودو ، بعد تكريمه من الحكومة اليابانية وحصوله علي وسام الشمس المشرقة (الطبقة السادسة - أشعة فضية) لهذا العام، اعترافًا بإنجازاته في المساهمة في تعزيز الفهم والمعرفة عن اليابان ونشر الجودو في مصر.

وكتب فرج عامر علي صفحته بالفيس بوك ، "مبروك كابتن محمد رشوان بطل مصر الاوليمبي ونحم نادي سموحة وابنها البار الفوز باعلي وياضي من امبراطور اليابان كابتن محد رشوان شرف المصرية وصاحب انصع تاريخ رياضي في مصر".

 

 

Advertisements

يذكر أن رشوان شارك في بطولة الجودو للوزن المفتوح بأولمبياد لوس أنجلوس عام 1984، وأحرز الميدالية الفضية عندما كان في سن 29 عاما، كما ساهم في نشر الجودو والروح والفكر الياباني الذي يكمن خلفها، بعد أن لعب بنزاهة وشرف أمام اللاعب الياباني ياسوهيرو ياماشيتا الذي كان مصابًا في قدمه في المباراة النهائية، ونال احترامًا وتقديرًا كبيرًا من الجميع عندما مد يده لمساعدة منافسه اللاعب ياماشيتا أثناء الصعود إلى منصة التتويج. 

وحصل رشوان على جائزة اليونسكو الدولية للعب النظيف في نفس العام، كما حافظ على علاقات الصداقة التي كونها مع مجتمع الجودو، عندما كان لاعبًا وساهم بشكلٍ كبير في تعزيز العلاقات اليابانية المصرية من خلال الجودو.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس سموحة يهنيء محمد رشوان بعد تكريم اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا