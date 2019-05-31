شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سموحة يهنيء محمد رشوان بعد تكريم اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، علي تهنئة محمد رشوان بطل الجودو ، بعد تكريمه من الحكومة اليابانية وحصوله علي وسام الشمس المشرقة (الطبقة السادسة - أشعة فضية) لهذا العام، اعترافًا بإنجازاته في المساهمة في تعزيز الفهم والمعرفة عن اليابان ونشر الجودو في مصر.

وكتب فرج عامر علي صفحته بالفيس بوك ، "مبروك كابتن محمد رشوان بطل مصر الاوليمبي ونحم نادي سموحة وابنها البار الفوز باعلي وياضي من امبراطور اليابان كابتن محد رشوان شرف الرياضة المصرية وصاحب انصع تاريخ رياضي في مصر".

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يذكر أن رشوان شارك في بطولة الجودو للوزن المفتوح بأولمبياد لوس أنجلوس عام 1984، وأحرز الميدالية الفضية عندما كان في سن 29 عاما، كما ساهم في نشر رياضة الجودو والروح والفكر الياباني الذي يكمن خلفها، بعد أن لعب بنزاهة وشرف أمام اللاعب الياباني ياسوهيرو ياماشيتا الذي كان مصابًا في قدمه في المباراة النهائية، ونال احترامًا وتقديرًا كبيرًا من الجميع عندما مد يده لمساعدة منافسه اللاعب ياماشيتا أثناء الصعود إلى منصة التتويج.