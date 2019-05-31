كاميرا سوبر كورة.. الزمالك "نمبر وان".. شاهد ماذا قال جروس عن تدريب الأهلى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحد الأطفال على سؤال السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى الراحل عن قيادة الزمالك عن قيادته للأهلى بعدما رحل اليوم الجمعة عن قيادة الفريق الأبيض عقب نهاية عقده بعد التعادل فريقه مع الإنتاج الحربى بهدف لمثله فى المباراة المؤجلة من الأسبوع 31 بالدورى الممتاز.

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