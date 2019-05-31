سوبر كورة.. شاهد هتاف جروس باسم الزمالك ورد فعله تجاه هذا الأهلاوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك المقال من منصبه أمس في نادي الصيد مساء اليوم لحضور نهائي بطولة الدورة السويسرية للبنات تحت ١٦ سنة.

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