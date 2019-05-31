حازم إمام يحتفل بعيد ميلاد إبنته .. ويعلق "العيال كبرت فعلا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بعيد ميلاد إبنته "هايا" وسط أصدقائها. ونشر الثعلب الصغير صورته عبر صفحته على "فيس بوك" وسط أصدقاء ابنته "هايا"، معلقًا عليها: "مع أصدقاء هايا في عيد ميلادها، العيال كبرت فعلا"، ولقب حازم إمام بأبو البنات، حيث رزقة الله بـ"هايا" و"لولوا" و"تاليا". Advertisements

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