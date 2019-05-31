اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 24/5/31

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 31/5/2019 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها تعيين جهاز معاون لخالد جلال المدير الفنى العائد لقيادة الزمالك خلفا للسويسرى جروس عن التشكيل النهائى للجهاز المعاون لجلال. تشكيل جهاز الزمالك.. رامبو مدربا عاما ودونجا مساعدا ومدرب مؤقت للحراس أسفرت جلسة مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مع خالد جلال المدير الفنى العائد لقيادة الفريق الأبيض خلفا للسويسرى جروس عن التشكيل النهائى للجهاز المعاون لجلال. تقدمت لجنة الحكام المصرية بتظلم جديد إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم لرفع الإيقاف الذي تم توقيعه لمدة ستة أشهر على الحكم الدولى المصرى جهاد جريشة.

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