شكرا لقرائتكم خبر عن باستن الشمس يوقع للرجاء رسمياً 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح نادي الرجاء المطروحي في الحصول علي توقيع اللاعب محمود ابراهيم والشهير بـ "باستن" مدافع فريق الشمس ، لمدة 3 سنوات بشكل رسمي . حضر توقيع مدافع الشمس، حسن سبيته نائب رئيس نادي الرجاء المطروحي ، حيث يحرص مجلس الادارة علي تدعيم الفريق بصفقات مميزة في فترة الانتقالات الصيفية من أجل الصعود الي دوري الاضواء في الموسم المقبل .

باستن الشمس

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