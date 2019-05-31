جروس يكشف لمصراوي.. خطوته بعد الزمالك.. وموقفه من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
صرح كريستيان جروس المدير الفني المُقال من نادي الزمالك بأن أهلي جدة السعودي قد يكون الوجهة المقبلة له، ليبدأ معه تجربة جديدة من الموسم المقبل.
وقال المدير الفني السويسري في تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الجمعة: "قد أتولى تدريب أهلي جدة السعودي، وهو ما سيتم حسمه خلال الأيام المقبلة."
ونفى المدرب السويسري ما تردد عن وجود مفاوضات معه من قبل الأهلي حامل لقب الدوري المصري، موضحا أن تدريبه للفريق الأحمر سيكون صعب.
ووجه جروس رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء بعد الرحيل عن النادي مؤكدا أن جمهور الزمالك عظيم ومن أفضل الجماهير التي قابلها وكان مساندًا للفريق، وقدم مشهد رائع في نهائي الكونفدرالية الإفريقية.
يذكر أن الزمالك أعلن عن تعيين خالد جلال في منصب المدير الفني، خلفا لجروس لاستكمال مسيرة الفريق بمسابقة الدوري الممتاز، والتي يتبقى بها أربع مواجهات أمام حرس الحدود والجونة والإسماعيلي والأهلي.
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