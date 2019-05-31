مباشر.. نهائي الأبطال.. الترجي 0 - 0 الوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:
زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الترجي التونسي والوداد المغربي في إطار إياب نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا والتي تقام على ملعب "رادس".
مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق والتي أقيمت بالمغرب، حيث يحتاج الترجي للتعادل السلبي من أجل التتويج باللقب القاري الرابع، في المقابل ليس أمام الوداد سواء الفوز أو التعادل بأكثر من هدف للحصول على اللقب.
تفاصيل المباراة
الدقيقة 21 شهدت أخطر فرص المباراة بعدما سدد سعد بقير كرة قوية على حدود منطقة الجزاء بعد استلامه كرة من أنيس البدري لكن تمر الكرة أعلى المرمى لتظل النتيجة سلبية.
وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق تمكن الدولي الجزائري يوسف البلايلي أن يسجل هدف الترجي الأول بعدما سدد كرة قوية على حدود منطقة الجزاء لتصبح النتيجة (1-0) لفريق "الدم والذهب".
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