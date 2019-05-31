تقرير.. بين كييف ومدريد.. 4 أشياء تغيرت في ليفربول قبل موقعة توتنهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

بعد 371 يومًا عاد ليفربول مجددًا لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما سبق وأن لعب نهائي النسخة الماضية والتي أقيمت في العاصمة الأوكرانية "كييف" إلا أن الريدز فقد فرصة الحصول على اللقب السادس بعد الخسارة من ريال مدريد (3-1).

ليفربول عاد من جديد لتكرار التجربة بعد الصعود لنهائي النسخة الحالية حيث سيقابل الريدز مواطنه توتنهام هوتسبير، غدًا السبت، بالعاصمة الإسبانية مدريد في مباراة يسعى لها رجال المدرب يورجن كلوب للتتويج باللقب السادس بعد غياب 14 عامًا حيث كان آخر ألقاب الليفر على حساب ميلان في نهائي اسطنبول الشهير.

ليفربول سيخوض مباراة السبيرز وسط العديد من التغييرات عن موقعة النسخة الماضية، وهذا ما سوف نستعرضه في التقرير التالي:

- ظهور صفقتين

مباراة السبت ستشهد ظهور صفقتين من خلال تواجد الحارس البرازيلي أليسون القادم من صفوف روما مطلع الموسم الحالي حيث من المقرر أن يشارك ثاني أغلى حارس في العالم بدلاً من كاريوس والذي رحل عن الريدز في الصيف الماضي.

تشكيل ليفربول من المحتمل أن يشهد ظهور لاعب آخر وهو البرازيلي فابينيو والذي تم التعاقد معه من صفوف موناكو الفرنسي في الصيف الماضي.

ومن المحتمل أن يظهر فابينيو بدلاً من جيمس ميلنر والذي سيتواجد على مقاعد البدلاء على أن يستمر تواجد كلاً من فينالدوم وهندرسون في وسط الملعب.

- صعود ليفربول

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في الموسم الماضي حقق ليفربول المركز الرابع برصيد 75 نقطة، إلا أن رجال المدرب يورجن كلوب بدأ السير في شكل تصاعدي خلال هذا الموسم.

ورغم خسارة ليفربول لقب الدوري إلا أن الريدز حقق المركز الثاني برصيد 97 نقطة ليخسر كلوب ورجاله اللقب بفارق نقطة عن مانشستر سيتي - حامل اللقب في آخر موسمين-.

- تألق ماني

استطاع محمد صلاح أن يفرض نفسه كأبرز لاعبي ليفربول في الموسم الماضي سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي بعدما سجل 44 هدفًا في جميع المسابقات.

لكن خلال هذا الموسم ورغم حفاظ صلاح على القمة إلا أن النجم المصري وجد منافسًا شرسًا وهو السنغالي ساديو ماني والذي استطاع أن يحصل على هداف الدوري الإنجليزي رفقة مو والجابوني بير إيمريك أوبا ميانج حيث سجل الثلاثي 22 هدفًا.

ماني خلال هذا الموسم استطاع أن يسجل 26 هدفًا ويساهم بخمس تمريرات حاسمة في جميع المسابقات حيث أحرز 22 هدفًا في الدوري بجانب أربعة أهداف في دوري أبطال أوروبا.

- جدار دفاعي

في الموسم الماضي، عانى ليفربول على المستوى الدفاعي وهذا ما جعل كلوب يقوم بشراء المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب فريق ساوثهامبتون ليكون أغلى مدافع في العالم.

ليفربول في الموسم الماضي استقبلت شباكه 38 هدفًا، لكن شهد هذا الموسم استقبال شباك الريدز 22 هدفًا فقط في الدوري ليكون أقوى خط دفاع بالبريميرليج.