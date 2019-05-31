محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
تصوير – فريد قطب:
حضر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، مساء اليوم الجمعة، بطولة السفارة السويسرية للسيدات بنادي الصيد، وذلك بعد رحيله عن تدريب الفريق الأبيض.
وظهر جروس في نادي الصيد خلال بطولة السفارة السويسرية للسيدات بنادي الصيد، وقام بتحية اللاعبات والتقاط بعض الصور معهم.
ورغم التتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية، أعلن نادي الزمالك رحيل المدير الفني السويسري كريستيان جروس بعد انتهاء تعاقده رسميًا مع الفريق الأبيض بنهاية شهر مايو الجاري، حيث قرر رئيس النادي عدم التجديد له.
وقرر الزمالك تعيين خالد جلال مديرا فنيا للفريق بدايةً من اليوم الجمعة، على أن يقوم بتشكيل الجهاز الفني بالكامل لقيادة الفريق في المباريات المقبلة بالدوري المصري وكأس مصر.
وكان جروس (65 عاما) تولى قيادة الزمالك قبل انطلاق الموسم الجاري، وخاض مع الأبيض 53 مباراة في جميع المسابقات، محققًا الفوز في 31 لقاء والتعادل في 15 مباراة مقابل 7 هزائم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد رحيله عن الزمالك.. جروس يحضر بطولة السفارة السويسرية للسيدات بنادي الصيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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