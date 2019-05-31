إدارة تشيلسي تخطط لفسخ التعاقد مع ساري

أكد تقارير صحفية أن إدارة نادي تشيلسي ترغب في فسخ التعاقد مع الإيطالي ماوريزيو ساري المدير الفني للفريق، بالرغم من التتويج ببطول الدوري الأوروبي.

وكشفت شبكة سكاي سبورت العالمية، أن إدارة تشيلسي ترغب في فسخ تعاقدها مع ساري بالرغم من التتويج ببطولة الدوري الأوروبي منذ أيام".

وتوج تشيلسي تحت القيادة الفنية لساري بالدوري الأوروبي على حساب مواطنه أرسنال بنتيجة 4-1، في

المباراة التي أقيمت في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وأشارت سكاي سبورت أن تراجع أداء البلوز هذا الموسم في كافة البطولات بالإضافة إلى نشوب الخلافات مع اللاعبين، دفع إدارة تشيلسي لفسخ تعاقدها مع المدرب الإيطالي.

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وأنهي فريق تشيلسي الدوري الإنجليزي محتلًا المركز الثالث في ترتيب المسابقة برصيد 72 نقطة، كما خسر

نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح، في المباراة التي شهدت خلافًا حادًا بين ماوريزيو ساري مع كيبا حارس مرمي تشيلسي، بعد رفض الأخير الإنصياع لتعليمات المدير الفني للفريق باستبداله أثناء المباراة.

وأكدت أن نادي يوفنتوس يترقب موقف ساري مع النادي الإنجليزي من أجل التعاقد معه لقيادة الفريق فنيًا، بعد رحيل أليجري عن تدريب الفريق.

واستلم اليجري القيادة الفنية ليوفنتوس منذ 2014 واستمر مع الفريق لخمس مواسم قبل أن يرحل عن الفريق بنهاية الموسم المنقضي.