شاهد .. كوريا الجنوبية تضرب الأرجنتين بثنائية في كأس العالم للشباب

حقق منتخب كوريا الجنوبية الفوز على الأرجنتين بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة، على ملعب

ستاديون مييسكي فتيشاش، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة، في بطولة كأسالعالم للشباب في بولندا.

وسجل لكوريا اللاعبين اوه سيهون وتشو ووك، بينما أحرز للأرجنتين كريستيان فيريرا، وبهذه النتيجة ضمن الفريقان التأهل للمرحلة التالية من المونديال.