ياسين الخنيسي يقود الترجي أمام الوداد بنهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن معين الشعباني، المدير الفنى للترجى التونسي تشكيلة فريقه التي سيواجه بها الوداد البيضاوى بملعب استاد رادس فى إياب نهائىدورى أبطال إفريقيا.
ضم تشكيل الترجي الجريدي فى حراسة المرمى والدربالي واليعقوبي وشمام وبن محمد
كان لقاء الذهاب الذى أقيم بملعب البلدي بمدينة الرباط المغربية انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1
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