شاهد .. التعادل يحسم لقاء البرتغال وجنوب أفريقيا في كأس العالم للشباب

انتهى لقاء البرتغال وجنوب أفريقيا، بالتعادل الإيجابي 1 - 1، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب ستاديون مييسكي بييلسكو بيالا، ضمن الجولة الثالثة اليوم على ملعب ستاديون مييسكي بييلسكو بيالا، ضمن الجولة الثالثةللمجموعة السادسة في بطولة كأس العالم للشباب في بولندا. سجل هدف البرتغال رفائيل لياو، وتعادل جيمس مونيان لجنوب أفريقيا في الشوط الثاني.

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