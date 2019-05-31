منتخب السويس يضم هداف القسم الثالث

نجح مجلس إدارة نادي منتخب السويس بقيادة ميدو هلال في الحصول علي خدمات نادر السيد هداف نادي شبان بداواي أحد فرق القسم الثالث. أحد فرق القسم الثالث. حضر توقيع العقود ميمي عبدالرازق المدير الفني لمنتخب السويس وأعضاء لجنة الكرة ، ويتميز السيد بقدرته التهديفية العالية بجانب اللعب في أكثر من مركز وكان السويس قد ضم في وقت سابق ماهر العشري لاعب المنصورة.

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