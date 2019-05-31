تشكيل الوداد المغربي أمام الترجي التونسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن التونسي فوزى البنزرتى المدير الفنى للوداد البيضاوى المغربي عن تشكيلة فريقه أمام الترجى في الحادية عشرة مساء اليوم على ملعب استاد رادس فى إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا. على ملعب استاد رادس فى إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا. وضمت التشكيلة فى حراسة المرمى والعملود وكومارا والناهيري ونوصير والسعيدي وجبران ووليد الكرتي وإسماعيل الحداد وأووك والحسوني.

كان لقاء الذهاب بمدينة الرباط المغربية قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1

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