الجنيسي يقود هجوم الترجي التونسي أمام الوداد المغربي

أعلن معين الشعباني المدير الفنى للترجى التونسي تشكيلة فريقه التي سيواجه بها الوداد البيضاوى بملعب استاد رادس فى اياب نهائى دورى أبطال إفريقيا. دورى أبطال إفريقيا. ضم تشكيل الترجي الجريدي فى حراسة المرمى والدربالي واليعقوبي وشمام وبن محمد وكوليبالي وفرانك كوم وسعد بقير وأنيس البدري ويوسف البلايلي والهجوم طه ياسين الخنيسي. كان لقاء الذهاب الذى أقيم بملعب البلدي بمدينة الرباط المغربية انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

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