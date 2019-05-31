رسميا.. سموحة يطلب ضم شادي حسين من سيراميكا كليوباترا

أعلن معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، عن تلقي عرضا رسميا من نادي سموحة من أجل التعاقد مع شادي حسين مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وأحد هدافيه.

وأشار البطاوي إلى أن النادي تلقى العرض بشكل رسمي من نادي سموحة، وسوف يتم دراسة العرض وفقا للمبلغ المالي الذي سيعرضه نادي سموحة من أجل التعاقد مع الهداف التاريخي للنادي.

وأضاف البطاوي: "ندرس الأمر من كل جوانبه وفي انتظار العرض المالي المقدم من نادي سموحة، حيث أنه يوجد عروضا أخرى للاعب، لاسيما وأن شادي حسين من العناصر الأساسية، وهام جدا فنيا للفريق، ولن يتم التفريط فيه إلا إذا كان العرض المالي مغري جدا".