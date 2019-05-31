أبدي بوتشينيو المدير الفني لفريق توتنهام، إعجابه بالألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويلتقي توتنهام مع مواطنه ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء غدًاالسبت، عل ملعب أتلتيكو مديد بالعاصمة الإسبانية.
وقال بوتشينيو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، " أود أن أبدي إعجابي بكلوب أنه
وأضاف " كلوب سئ الحظ بعض الشئ، فهو خسر العديد من النهائيات، وكان أخرها العام الماضي أمام ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال".
وتابع " لكن الظروف المحيطة به لم تكن جيدة".
كانت هذه تفاصيل خبر بوتشينيو : يورجن كلوب مدرب رائع لكنه غير محظوظ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.