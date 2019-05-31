بوتشينيو : يورجن كلوب مدرب رائع لكنه غير محظوظ

أبدي بوتشينيو المدير الفني لفريق توتنهام، إعجابه بالألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي توتنهام مع مواطنه ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء غدًا

السبت، عل ملعب أتلتيكو مديد بالعاصمة الإسبانية.

وقال بوتشينيو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، " أود أن أبدي إعجابي بكلوب أنه

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مدرب رائع للغاية، وتلقائي ويتحدث بشكل عفوي".

وأضاف " كلوب سئ الحظ بعض الشئ، فهو خسر العديد من النهائيات، وكان أخرها العام الماضي أمام ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال".

وتابع " لكن الظروف المحيطة به لم تكن جيدة".