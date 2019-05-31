بوتشينيو يقلق جماهير توتنهام حول مشاركة هاري كين

أكد بوتشينيو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي، أنه لم يتخذ قرارًا بشأن مشاركة هاري كين مهاجم الفريق في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي توتنهام مع مواطنه ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء غد السبت، على ملعب نادي أتلتيكو مدريد بإسبانيا.

وقال بوتشينيو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، "

حتى الأن لم نحسم مشاركة هاري كين في مباراة الغد، بالتأكيد قرار صعب، لكننا سنحسم موقفه غدًا".

وكان مهاجم الفريق أعلن تعافيه من الإصابة وجاهزيته للمشاركة في نهائي دوري الأبطال.

وأردف مدرب توتنهام، " غدًا سنظهر للعالم أهمية العمل الجماعي

داخل ميدان كرة القدم".

وأضاف " نلعب أمام خصم رائع للغاية ويتواجد للمرة الثانية على التوالي في النهائي للبطولة الأوروبية الأكبر، وأعتقد أن ليفربول ومانشستر سيتي أفضل فريقين في انجلترا حاليًا".

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وتابع " من المؤلم أننا نعتمد على 11 لاعب فقط طيلة الموسم، لكننا سنلعب بشكل جماعي كي يتثني لنا تحقيق اللقب".

وأتم حديثه " منذ 10 أشهر لم أكن أنني سأكون متواجد هنا".